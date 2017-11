Kui jalutate Tallinna vanalinnas sageli, olete kindlasti märganud Harju tänaval tegutsevat inimkeravälku, kelle pulbitsev energia paneb ka kõige tuimema möödakäija hetkeks argimuresid unustama. Just see ongi Prantsusmaalt pärit tänavaartisti Sylvain Potironi eesmärk – näidata, kui tore on elada nüüd ja praegu.

Sylvain (24) teab täpselt, kuidas publikut leida ja oma haardes hoida. Võib öelda, et prantslase sõu algab sageli juba tema Kalamaja kodu juurest, sest monorattal mööda linna ringi vurav temperamentne kodanik püüab kõigi vastutulijate pilke. Kui Sylvainil on kaasas ka teine, palju suurem monoratas ning kaenlas kaheksanurkne vineerkast, tasub end talle sappa haakida, sest päris kindlasti on ta teel oma lemmikesinemispaika.