Harju maakohtus algas eile töövõimetuspensionär Pavel Kolomentsevile (63) esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Prokuratuur süüdistab teda kehalises väärkohtlemises, mis tekitas teisele inimese valu. Süüdistuse järgi lükkas Pavel 28. juulil 2016 kella 17 ajal Tallinnas Hooldekodu tee 15 maja ees tahtlikult Tatjanat (65), kes kukkus ja lõi marraskile põlve ja küünarnuki. Muidugi tundis samas maja elavat Sergeid hooldamas käinud naine see-järel ka valu. Prokurör Toomas Tomberg on tunnistajatena kohtusse kutsunud kolm Hooldekodu tee 15 elanikku, kes kõik Paveli kahe aasta tagust vägivallatsemist pealt nägid. Kolmest kohtusse kutsutud tunnistajast on kaks ratastoolis.

„Kord kuulas ta salaja meie ukse taga,“ meenutab Tatjana vastasseisu värvikamaid hetki. „Lükkasin ukse lahti ja tabasin teda vastu nägu. Kohe kui mõni uus elanik majja tuli hakkas ta neid ähvardama, kuni tapmiseni välja.“

Tatjana sõnul vestlesid Sergei, Arvo, Peeter ja tema ise 28. juulil rahulikult maja sissekäigu ees, kui korraga jooksis kohale raevunud Pavel ja hakkas ootamatult eemale lükkama ratastooli, millel istus Sergei. „Õnneks sai Sergei pidurit panna, muidu oleks asi väga raskelt lõppenud,“ räägib kannatanu. „Selle peale läksin Pavelile järel, et rahulikult juhtunu kohta aru pärida. Tema aga lükkas mind selga, kui hakkasin eemalduma. Selle peale kukkusin maha asfaldile ja lõin oma küünarnuki ja põlve veriseks. Hakkasin nutma ja Arvo aitas mind püsti, olin šokis. Arstiabi ma ei vajanud. Kutsusime politsei, kes kõik kirja pani.“ Rahalist kahjunõuet Tatjana Paveli vastu esitanud ei ole, kuid kinnitab kohtus, et sel moel kätele voli anda ei tohiks küll keegi.

Prokurör küsib naiselt, kas tal on varemgi Paveliga konflikte olnud. Tatjana algul eitab, kuid võtab see-järel prokuröri meeldetuletuse abil siiski omaks, et 2013. on ta juba ühe avalduse politseisse teinud. Siis löönud rahulolematu naaber teda rusikaga rindu. Toona kriminaalasi lõpetati.

Prokurör sõidutab saali esimese ratastooli, millel istub Tatjana hoolealune Sergei. Tunnistaja kinnitab kannatanu ütlusi. Pavel on temagi sõnul agressiivne ja pahatahtlik naaber, kes majaelanikel rahulikult elada ei lase. Hooldekodu tee sotsiaalmajas elatakse kannatanu ja tunnistajate sõnul rahulikult ja ühiselureegleid igati au see hoides. Kui just võetakse mõnikord napsi, siis tehakse seda vaikselt ja naabreid häirimata. „See asi on kõige labasemal moel minu vastu kokku klopsitud,“ kurjustab Pavel pärast istungit. „See joodikute kamp terroriseerib kogu maja, kuid keegi ei julge nende vastu välja astuda. Isegi tunnistajad, kes kõike pealt nägid, ei taha kohtus ausalt rääkida, mis tegelikult juhtus. Marru läinud naine hüppas mulle tagant selga ja ma olin sunnitud ta maha raputama. Muidugi võis ta kukkudes põlve ära lüüa, kuid kõik, mis nad kohtus räägivad on täielik jama. Saab näha, keda kohtus rohkem usutakse: kas seda kriminaalset rämpsu või mind, intelligentset inimest. Mingit sisulist uurimist selles asjas pole aga üldse toimunud. Uurijad pole Hooldekodu tee majas toimuva vastu vähimatki huvi tundnud, ega suvatsenud isegi kohale tulla.“