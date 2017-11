Mida kirjutas president Kersti Kaljulaidist teda maailma mõjukaimate naiste edetabelis 78. kohale valinud Forbes?

Kaljulaid juhib tillukeses Eestis (elanike arv 1,2 miljonit), kus ta on riigi esimene naissoost president, vaikset digitaalrevolutsiooni. Eesti oli esimene riik, kes digitaliseeris oma avalikud teenused, sealhulgas valimised, tervishoiu- ja koolisüsteemi. Pealinnas on pakirobotid tavaline vaatepilt ning igale kodanikule antakse sünni järel digitaalne number, mida ta saab kasutada kõikvõimalikel puhkudel, alustades maksude deklareerimisest ja lõpetades hääletamisega. „Esindan ainsat tõelist digitaalühiskonda, mis on konkreetne riik; peaaegu kogu meie kodanike suhtlust riigiga, sealhulgas hääletamist, saab turvaliselt internetis läbi viia ning meie „e-residendid“ saavad oma äri Eestis registreerida ja seda siin ajada, ilma et peaksid siia jalgagi tõstma,“ kirjutas Kaljulaid 2017. aasta juulis. „Olles digitaalrevolutsiooni nii lähedalt näinud, tekib mul küsimus, kas riik kui selline sobib oma praeguses seisus XXI sajandisse.“