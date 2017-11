Melissa sõnul on ta libiido taastunud, kuid ta tunneb end ebamugavalt ja piinlikult, kui peab mehelt küsima, et miks too ei taha naisega intiimne olla.

Naine meenutab, kuidas nad varasemalt ei suutnud teineteisest käsi eemale hoida. Isegi Melissa rasestudes ei kadunud nende kirg kuhugi.

Mees oli tütre sünnil toetav, kuid nähtust veidike šokeeritud. Esiti kulus aega, mil naine taastus. Edasi üritas naine beebi panna alati hälli magama, et tal oleks võimalus ka mehega intiimsemalt olla. Aga siis oli Jamie see, kes beebi taas nende juurde voodisse tõi. Aeg läks ja naise vajadus ja igatsus seksida kasvas, aga mees justkui ei märganudki seda.

Aasta sai täis ja kõik tajusid õhus pinget, kuid kumbki kaasadest ei tahtnud murest rääkida. Piinlikkusest pöördus ta abi saamiseks interneti avarustesse, kust leidis, et on teisigi sama murega inimesi. Lõpuks teistest innustatuna - ta küsis Jamielt otse, et miks nad ei seksi. Mees vabandas, et ta on väsinud ja tööd on palju. Nüüdseks on Rosa juba peagi saamas 3-aastaseks, aga ta ema ja isa vahel pole siiani midagi intiimset toimunud.

Melissa uskus, et pärast nii pikka ühist elu - mees avaneb mingil hetkel. Nüüdseks on ta selle lootuse kaotanud, mistõttu tõi ta kogu teema avalikkuse tähelepanu alla, et leida lahendus enda pere jaoks, kuid innustada ka teisi mures inimesi lähedastega otsekoheselt rääkima.