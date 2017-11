Liis Lemsalul ilmub novembri viimasel nädalal kauaoodatud eestikeelne album pealkirjaga „+1“. See on album, kus lauljatar teeb lisaks laulmisele kaasa nii muusika- kui sõnade autorina. Albumi esituskontsert toimub 30. novembril maagilises paigas nimega Helios Hall.

Justnimelt sel õhtul astub soojendusesinejana üles konskursi Noortebänd 2017 värske võitja Rainer Ild. Alternatiivset muusikat esitava duo koosseisu kuuluvad Rainer Ild ja Sven Seinpere. Omapäraste ning koomiliste muusikavideotega silmapaistev punt kasutab laval erinevaid vokaalefekte ning žongleerib erinevate instrumentide vahel.

Rainer Ild (Stanislav Moshkov)

Noormehed kostavad kui ühest suust: „Poleks arvanud, et niimoodi või nii kiiresti võib midagi sellist juhtuda. Mega suur au on minna Liis Lemsalu plaadiesikale avapauku andma!“

Liis on samuti põnevil: „See lahe kooslus jäi silma minu managerile ja mul oli nende esinemise ideest kuuldes otsekohe hea meel. Väga äge on, et saame uutele tulijatele tuult tiibadesse anda ning lavale rohkem noorte jõudu, kellega koos jagada head muusikat.“