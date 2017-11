Laulja Frederik Küüts teatab sotsiaalmeedias, et tema teekond poistebändi Beyond Beyond ridades on lõppenud.

"Ma ei oska sõnadega väljendada seda, kui tänulik ma olen kõigile, kes selle bändi raames mind viimase kahe aasta jooksul kasvatanud on. See kõik on olnud rohkem, kui ma oleks iial osanud küsida. Võimalus nii noores eas selliste inimestega koostööd teha on minu jaoks hindamatu väärtusega," kirjutab nooruke Küüts ja teatab kurva uudise, et alates septembrist on tema teekond Beyond Beyondi ridades aga lõppenud.

"Pärast pikki arutelusid lähedaste ja bändiga, otsustasin bändist lahkuda ning võtta aja maha, et keskenduda endale ja enda mõtetele. Tunnen südames, et see otsus on õige ja kokkuvõttes kõigile parim," lausub laulja. "Kummardan teie ees, armsad kuulajad! Beyond ei oleks praegu nii kaugel ilma teie toetuseta! Aitäh!"

Küüts tänab tiimi endisi ja praeguseid liikmeid ja kõiki, kes on kuulanud nende muusikat ning käinud kontsertitel. "Tänan teid, kes te olete aidanud meie muusikat inimesteni viia. Aitäh selle kogemuse eest, aitäh, et minuga neid hetki jagasite! Soovin jätkuvat edu Karlile, Gevinile ja Frankile! Me oleme ehitanud koos midagi ilusat. Lasen nüüd teil selle lõpuni viia!"

Lisaks Küütsile kuuluvad ansamblisse Frank Pintsaar, Gevin Niglas ja Karl Killing. Bändi produtsendid on Stig Rästa, Vallo Kikas ja Fred Krieger, esimene singel “So Alive” ilmus 5. mail 2016.