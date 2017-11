Portaalis gofundme.com on ameeriklanna Juli Briskmanile (50) kogutud kolmapäevase seisuga ligi 100 000 dollarit. Annetajaid on üle 4000.

Juli Briskman sai maailmakuulsaks tänu 28. oktoobril tehtud fotole. Täpsemalt näitas jalgrattaga sõitnud naine sel päeval Virginia osariigis temast möödunud USA presidendi Donald Trumpi autokolonnile spontaanselt keskmist sõrme ning selle hetke jäädvustas pressifotograaf. Fotot levitati laialdaselt sotsiaalmeedias ja naine riputas selle ka oma Facebooki kontole. Briskmanist sai tänu tollele pildile Trumpi vastu suunatud protesti omamoodi sümbol.

Tööandja aga leidis, et Juli Briskman rikkus firma käitumiskoodeksit, ja otsustas ta vallandada. Kohe leidus heatahtlikke inimesi, kes üksi kaht last kasvatavale naisele appi tulid ja algatasid portaalis gofundme.com annetuste kogumise. „Juli Briskman on meile kõigile inspiratsiooniallikas,“ ütles korjanduse algataja Rob Mello. Ta lisas, et naine kasutas Donald Trumpile keskmist sõrme näidates oma õigust vabalt arvamust avaldada.

„Mu sõrm väljendas seda, mida ma tunnen. Ma olen vihane ja frustratsioonis,“ põhjendas Juli Briskman oma tegu. Ta rõhutas, et ei tunne kahetsust ja on valmis seda kordama. Tõenäoliselt leiab ta varsti ka uue töö, sest on juba nii väike- kui suurfirmadelt saanud tuhandeid ettepanekuid.