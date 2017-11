Pärast valimisi Tartu valla osaks saanud Laeva valda juhtinud Aare Olgo valiti Jõgeva vallavanemaks. Kuna Tartu vald otsib uut vallavanemat konkursi kaudu, siis on Olgo kirjade järgi korraga kahe valla juht. See ei meeldi aga sugugi Tartu valla opositsioonile. Olukorra lahendamiseks vormistas Olgo end Laeva vallast ehk nüüdsest Tartu vallast puhkusele. Nõks on aga selles, et haldusreformiga ette nähtud aastapalga jagu kompensatsiooni makstakse vaid nendele omavalitsusjuhtidele, kelle volitused lõpevad uute vallajuhtide ametisse astumisel. Omal soovil ametist lahkudes kompensatsiooni ei maksta. „Mis ma teha saan, kui Tartu vald ei suuda vallavanemat valida,“ põrutab Aare Olgo, kes on Jõgevalt pärit ja töötanud ka Jõgeva linnapeana. „Laeva eelmine vallavanem lahkus mullu septembris ootamatult ametist, mulle helistati ja kutsuti sinna. Kokkulepe oli selline, et ma olen aasta vallavanem ja saan ameti lõppedes kompensatsiooni, muidu ma ei oleks hakanud iga päev Jõgevalt sinna sõitma. Kipub nii olema, et kokkulepe oli ühtede inimestega, aga nüüd otsustavad hoopis teised.“

„Sotsiaaldemokraatide arvates on tegemist ebaeetilise olukorraga,“ ütleb Tartu vallavolikogu üks kolmest sotsiaaldemokraadist Sirje Simmo ja nimetab Olgo puhkuse ajendiks just kompensatsiooni, mis ulatuks paarikümne tuhande euroni. Simmo sõnul peaks Olgo siiski otsustama, kumma valla juht ta ikkagi on.

„Seaduse järgi on kõik korras,“ ütleb Tartu valla volikogu esimees Üllar Loks. „Ta informeeris meid sellest, et valiti Jõgeva vallavanemaks ja volikogu lubas ta kuni 12. detsembrini puhkusele. Tema ei ole seadusest mööda läinud.“ Reguleerimata olukord Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb tõepoolest, et vallavalitsuse liige ei tohi samal ajal olla riigi või sama omavalitsuse valitaval või nimetataval ametikohal. Teisest omavalitsusest pole seaduses kõssugi. „Puhtinimlikult on mulle ikka sigadus korraldatud,“ teatab Olgo. „Eks mul tahetakse mainet kahjustada. Ma võin selle proua kohtusse ka kaevata, aga kas ma viitsin.“ Simmo arvates peaks seadusandja otsustama, kuidas kohalikud omavalitsused sarnases olukorras käituma peaksid. „Kas kompensatsiooni ei peaks üldse maksma või maksta seda mingis osas,“ arutleb Simmo. „Meie ettepanek on arutada tekkinud olukorda volikogus ja kui volikogu enamus seda ebaeetilist olukorda toetab, siis ei jää meil muud üle, kui avaldada vaid oma pahameelt,“ lisab Simmo. Ei oska vallajuhti valida „Meie soov on leida täiesti uus inimene vallavanemaks,“ põhjendab Loks Tartu vallavanema leidmiseks töökuulutuse avaldamist. „Praegu ringi vaadates ei näe me ühtki inimest, keda volikogu enamus vallavanemana toetaks. Tahame uue vallavanem ametisse saada enne 10. detsembrit, võib juhtuda, et saame natuke varem.“ „Enamustes kohtades on uued vallavalitsused juba ametis ja elu läheb edasi,“ sõnab Olgo. „Võib-olla suudab Tartu vald vallavalitsuse valida alles aasta lõpuks,“ lisab ta skeptiliselt ja viitab segadustele, mis algasid praeguse Tartu vallavanema Aivar Soopi kohtus süüdimõistmisega. Pärast äsjaseid valimisi on Tartu vald ainus, mis otsib vallavanemat konkursi abil. „Eks me hea meelega näeksime, et uus vallajuht tuleks meie kandist,“ räägib Loks. „Seepärast peavad kandidaadid esitama nägemuse uue Tartu valla arengust. Nad peavad kirja panema selle, et kui ta hakkab valda juhtima, mis siis peaks tulema ja juhtuma.“ Samas surub äsjavalitud volikogudele aeg peale, sest 1. jaanuariks peavad kohalike valimistega moodustatud uued ja suuremad vallad panema paika oma juhtimise süsteemi – millised ametnikud, kui palju, kes millega tegeleb ja kus töötab.