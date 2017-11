Saksamaa välisluure (BND) juht Bruno Kahl (pildil) hoiatas Münchenis peetud programmilises kõnes Venemaa võimupoliitiliste ambitsioonide eest ning tõstatas küsimuse, kas Lääne-Euroopa kaitsevõime on ikka uute ähvarduste suhtes küllaldane.

Venemaa tahab juhirolli Euroopas tagasi võita, rõhutas BND juht Bruno Kahl Münchenis Hanns Seideli Fondi üritusel. Selle eesmärgi nimel püüab Venemaa Euroopa Liitu nõrgestada, Ameerika Ühendriike Euroopast eemale tõrjuda ja eriti nende kahe vahele kiilu lüüa, selgitas Saksamaa välisluure juht.

„Otse öeldes on Venemaast saanud Euroopa julgeolekule partneri potentsiaalne oht. Venemaa on mängurina maailmapoliitikas tagasi ja jääb ebameeldivaks naabriks,“ maalis Bruno Kahl tulevikust sünge pildi. Ta lisas, et Venemaa on oma tegevusraadiust julgeolekupoliitikas laiendanud ning Kaliningradi paigutatud lühimaarakettidest lähtub reaalne oht. Kõik see kinnitab, et Venemaa võimupoliitika muutub üha ambitsioonikamaks ja lootused Krimmi tagasisaamiseks tuleb maha matta.