Sel nädalal arutab Suurbritannia parlament muudatusettepanekuid eelnõule, mis jõustub 29. märtsil 2019 ja viib riigi Euroopa Liidust välja. Samal ajal ei edene aga läbirääkimised Brüsseliga liidust lahkumise üle teps mitte. Viimaseid nõudmisi Brüsselist on siinsed ajalehed tõlgendanud kui ultimaatumit.

Jõustumisel tühistab parlamendis arutatav seadus 1972. aastast pärineva seaduse, millega Suurbritannia astus Euroopa Liidu liikmeks, aga mitte ainult. See muudab ka kõik vahepeal Brüsselis vastuvõetud seadused (neid arvatakse olevat umbes 12 000) Briti seadusteks, et neid siis hiljem tasapisi tühistada või muuta.

Opositsioonis olev leiboristide partei ei ole rahul sellega, et hilisemaid muudatusi kavatsetakse teostada valitsuse dekreediga. Sellest siis mitmed muudatusettepanekud praegusesse eelnõusse. Aga ka konservatiivid pole eelnõuga rahul. Peaminister Theresa May tahab näiteks sisse kirjutada kuupäeva ja isegi kellaaja, millal riik Euroopa Liidust välja astub. Parteikaaslased küsivad: milleks? Muudatusettepanekuid on kokku 500 ning arutelud ja hääletused jätkuvad veel tulevalgi nädalal.

Samal ajal ei edene aga läbirääkimised Brüsseliga teps mitte. Viimaseid nõudmisi Brüsselist on siinsed ajalehed tõlgendanud kui ultimaatumit. Brüssel on olnud selgesõnaline: kui järgmise nädala jooksul ei tule Londonist konkreetseid ettepanekuid kolme olulise punkti kohta (lahkumissumma, vastastikused kodanikud ja nende õiguste kaitse ning riigipiir Iiri saarel), siis ei saa kauaoodatud kaubandusläbirääkimisi detsembris alustada. Ja järgmine võimalus selleks tekib alles märtsis. Briti Brexiti minister David Davis kinnitas küll esmaspäeval, et parlamendil tuleb võimalus Euroopa Liiduga saavutatud kokkuleppe üle hääletada, ent see tekitab vaid uusi küsimusi. Vastused on kõik õhus, sest kokkulepet ju ei ole ning pole selge, mis saab, kui seda ei tulegi. Või mis saab siis, kui parlament kokkulepituga ei nõustu.