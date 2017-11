Eesti rabaturbasse on aastatuhandete jooksul kogunenud rabataimede jõud. Turbas sisalduvad kasulikud bioaktiivsed ained ja mineraalained hoolitsevad, et sinu nahk püsiks terve ja kaunis aastaringselt.

Kosmeetilisel eesmärgil kasutatavat rabaturvast leidub maailmas üksikutes paikades. Selleks on sobilik vaid kindel turbakiht ja geograafiliselt õige asukoht. Oluline on, et raba asuks piirkonnas, kus õhk on puhas.

Turbas sisalduvad peamised koostisained ja nende mõju nahale:

Humiinhape ning mineraalid seovad tugevalt kahjulikke jääkaineid naha alumistes kihtides ning eemaldavad need organismist. Tulemuseks on värskusest pakatav puhas nahk.

Fulvohape tasakaalustab ning pikendab naharakkude eluiga, hoides seeläbi naha nooruslikult ilusana.

Hümatomelaanhape silub nahka, tervendab naha tekstuuri ning kiirendab mikrohaavade paranemist.

Aesti esindab Eesti turba parimaid omadusi ilutoodetes. Need on looduslikult puhtad nagu üks raba olemuselt on. Aesti toob välja, millised on nende jõulude kõige populaarsemad kingiideed:

Looduslik turbašampoon argaaniaõliga

- Sügavpuhastav – annab Sinu juustele pikaajalise puhtuse

- Stimuleerib juuksekasvu – turbašampoon sügavpuhastab juuksejuure pesa, luues puhta keskkonna juuste kasvuks

- Kohevad siidised juuksed – argaaniaõli ja looduslikud mineraalid toidavad juukseid, muutes juuksed siidiselt pehmeks ja eluterveks

Looduslik turbapalsam argaaniaõli ja oliiviõliga

- Terved juuksed – toidab juuksejuuri sügavuti andes Sinu juustele elujõu

- Niisutav – oliiviõli ja argaaniaõli niisutavad juukseid, muutes juuksed siidiselt pehmeks

- Siledad juuksed – argaaniaõli aitab siluda katkisi juukseotsi, juuksed on peale pesu läikivad ja kergelt kammitavad

Looduslik turbaseep sidrunheina, rosmariini ja piparmündiga

- Turvas – sügavpuhastava toimega Sinu kätele

- Sidrunhein – põletiku vastase ja rahustava toimega

- Rosmariin – hoiab Sinu käed nooruslikud

- Piparmünt – loob üldise heaolutunde ja värskuse