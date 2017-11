Kohalike omavalitsuste valimiste järel on linnast saanud valla osa ning ka omavalitsuse juht on vahetunud, kuid probleem on sama. Õun ütles Õhtulehele, et ettevõte on asunud küll puudusi likvideerima, kuid kuna kõik korras veel ei ole, siis tuleb nüüd juba vallavalitsusel probleemiga edasi tegeleda.

Oktoobris avaldas Elva ekslinnapea Aivar Õun veebis postituse, milles kirjutas, et lasteaedades läbi viidud kontroll näitas, et toitlustajal puudusid lepingus ette nähtud nelja nädala menüüd ja tehnoloogilised kaardid, mis ei võimalda omavalitsusel kontrollida kaloreid ja vitamiine toidus.

Õun tõdes, et lapsevanematelt on tulnud hulgaliselt kaebuseid toidu halva kvaliteedi pärast. „5. oktoobril kohtusime Tallinnas P. Dussmann Eesti OÜ esindajatega, kus tegime neile ettepaneku lõpetada leping lasteaedade osas ning et Elva linn korraldab lasteaedade toitlustamise edaspidi ise. Teenuse pakkuja viivitas vastusega 16. oktoobrini ja vastas meile, et nad on nõus loobuma lasteaedade toitlustamisest ainult tingimusel, et Elva linn kompenseerib neile saamata tulu 130 440 eurot. Taoline nõue on põhjendamatu ja näitab suhtumist koostööpartnerisse,“ tõdes ta.

Õuna sõnul tegi ta linnavalitsusele korduvalt ettepaneku lõpetada leping, kuid erinevatel juriidilistel põhjustel jäi see tegemata. Nii kutsuski ta veel linnapeana lapsevanemaid teada andma toitlustamisega seotud probleemidest. Õun nentis oktoobri teises pooles, et see aitaks linnal kiiremini lõpetada leping toitlustajaga. Ehk siis, et toitlustamist koordineeriks taas omavalitsus, mitte eraettevõte. Eraettevõttele otsustati toitlustamine anda, kuna loodeti mitme lasteaia peale nõnda kulusid kokku hoida. Riigihankes osales kaks toitlustusfirmat ning võitjaks tulnud P. Dussmann alustas tööd sellest õppeaastast. Leping sõlmiti viieks aastaks.

Ettevõte ei ole toitlustuse vallas kaugeltki enam uus tulija, kuid selle personal ei suutnud kinni pidada riigihankes esitatud näidismenüüst.

P. Dussmann Eesti OÜ toitlustusjuht Indrek Liiv ütles Õhtulehe, et väike segadus tekkis sellest, et hankemenüüs olid erisused sisse kirjutatud, kuid ettevõte valmistas toitu nende üle Eesti kehtiva ühtse lasteaedade menüü alusel.

„Võtsime arvesse ka lastevanemate ja kokkade soovitused ja hakkasime üldist menüüd hanke tingimustest lähtuvalt ümber tegema,“ selgitab ta.

Elva lasteaedades valmistavad toitu samad kokad, kes seal ennegi töötasid ja toit valmib kohapealsetes köökides.

Elva vallavanem Toomas Järveoja kinnitab, et toitlustusettevõtja suhtes ei heidetud kriitikanooli poliitilise võitlusest tingituna, vaid toitlustuses puudusi oli ja on veel osaliselt praegugi.

„Aga meie eesmärk ei ole lepingut lõpetada,“ viitab ta Elva ekslinnapea väljakäidule.

Elva abivallavanem Heiki Hansen kinnitab, et lapsevanemad ja lasteaiad on rahulolematust avaldanud nii omavalitsusele kui ka volikogule.

„Kurdeti ka toidu maitse üle, aga see on juba maitse asi. Omavalitsus vaatab ikka konkreetsete lepingutingimuste täitmist. Korda peavad saama menüüd ja tehnoloogilised kaardid. Menüüde kordategemine võttis neil ikka väga kaua aega,“ nendib ta.

Hansen lisab, et lasteasutuses ei piisa sellest, et vaatad visuaalselt lauale, et porgandid on, õunad on, kala on, ja kõik on korras.

Sanktsioone rakendama ei pea

Elva lasteaia Murumuna direktor Kadri Joost ütleb, et kui esimestel nädalatel oli tõesti probleem, et toitlustajal puudusid retseptid ja tehnoloogilised kaardid ning ei olnud ka neljaks nädalaks ette menüüd, siis nüüd on see puudujääk likvideeritud.

„Meie jaoks on oluline, et lapsed saavad kvaliteetset ja täisväärtuslikku toitu. Ei ole suurt vahet, mis firma toidu teeb. Oluline on, et toit vastab normidele ja lapsed seda isuga söövad,“ ütleb ta.

Elva lasteaia Õnneseen direktor Kersti Mihailov ütleb, et P. Dussmanniga sai vaieldud toidu kalorsuse üle ning lasteaia poolsed soovid on ettevõttele edastatud. Ta lisab, et kahesaja lapse seas on alati neid, kellele toit ei maitse. Toidusõja positiivse tulemina pannakse nüüd lasteaia rühmades kirja, kas laps sõi ja kas talle toit maitses.

Kuigi alles mõned kuud tagasi korjasid lapsevanemad allkirju, ütlevad nad praegu, et toidu üle kurtmist pole enam olnud.

Terviseametist kinnitati, et Elva linnavalitsuselt saadi kiri kontrolli teostamiseks, kuid otse lastevanematelt kaebusi laekunud ei ole. Elva linna lasteaedade toitlustamise korraldamise inspekteerimised viidi läbi oktoobri lõpul ja novembri algul. Kontrolliti Murumuna, Õnneseene ja Järve lasteaeda ning samuti Õnneseene Peedu maja.

„Toitlustamise korraldamise osas sanktsioonide rakendamise vajadust ei ilmnenud. Inspekteerimisel ilmnenud vajakajäämised olid soovitusliku iseloomuga,“ ütleb terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialisti Sille Pihlaku selgitusel reguleerib koolieelsete lasteasutuste toitlustamist 2008. aastal allkirjastatud määrus, mille kohaselt peab lasteaias pakutav toit katma 85-90% konkreetse vanusrühma lapse ööpäevasest energiavajadusest.

„Nii toiduenergia- kui ka toitainevajadus on vanuserühmade kaupa määruses välja toodud. Lasteasutuse toitlustaja peab koostama vähemalt kümneks päevaks iga päeva menüü,“ räägib ta.

Pihlak lisab, et tehnoloogilisel kaardil märgitakse toidu või toidugrupi nimetus, toidu koostisse kuuluvate toiduainete täpsed nimetused ja kogused (sealhulgas toidutoorme kogus enne ja pärast esmast töötlemist). Samuti kasutatud piimatoodete ja rasvainete rasvasisaldused, valmistoidu mass, toitumisalane teave, mis sisaldab infot valmistoitude energiasisalduse, põhitoitainete ning võimaluse korral mineraaltoitainete ja vitamiinide sisalduse kohta ning toidu valmistamisel kasutatud tehnoloogia.

Sauel puudujäägid likvideeritud

Kaks aastat tagasi kirjutas Eesti Päevaleht sellest, et P. Dussmann Eesti OÜ kärpis Saue lasteaias Midrimaa toiduportse ja lapsed olid lihtsalt öeldes näljas. Terviseameti kontroll näitas, et laste toit on kuni poole võrra lahjem, kui seadus ette näeb. Saue toidusõda tipnes sellega, peakokk andis lahkumisavalduse, kuid kui selgusid terviseameti kontrolli tulemused, kokk hoopis vallandati päevapealt.

Midrimaa direktori Diana Kuntori sõnul lahendas ettevõte probleemid ja praegu toidu üle kurta ei saa. Ta lisab, et ka terviseamet pole ühtegi puudust enam leidnud.