Ahistamisskandaali sattunud Eesti päritolu USA ärimees ja investor Steve Jurvetson (50) imestab, kuidas saab olla nõnda, et enda süütuks tunnistamine pole enese kaitsmiseks piisav argument.

Jurvetson kirjutas Facebookis, et hämmastav on näha, kui kiiresti ühes uudistetsüklis jõuavad inimesed järelduseni, et kuna ta lahkus Draper Fisher Jurvetsonist (DFJ), on uudised väidetavate seksuaalkuritegude kohta tõesed ja usaldusväärsed. „Lubage mul öelda täiesti selgesõnaliselt: need süüdistused ei vasta tõele,“ vannub Jurvetson.

Riskikapitalifirma endine tegevjuht märgib ka, et uurimine tema firmas sai alguse mitte kaebusest vaid kuulujuttudest.

Jurvetsoni kinnitusel olid lahkumise põhjuseks isiklikud suhted koostööpartneritega. Ta selgitas, et kolm kuud väldanud uurimine, mis veel kestab, lõhkus tavapärase meeskonna dünaamika, mis takistas suhtlemist.

„Olen sellest kogemusest palju õppinud,“ ütles mees. „See on mõjutanud mu suhteid mu partneritega ning minu isiklikku elu.“ Veel sõnas ärimees, et tema isiklik elu ja teiste inimeste isiklik elu peakski jääma isiklikuks. „See ei peaks olema kohtus arutamiseks. See on viimane, mida ma lähiajal selle teemaga seoses ütlen.“

Veel tänab Jurvetson oma sissekandes inimesi, eriti aga oma perekonda, kes teda tunnevad ja kes on talle toeks olnud.

„Mul on hea meel liikuda edasi, naastes oma töise kire juurde, aidates suurepärastel ettevõtjatel kujundada nende tulevikku,“ lõpetas investor oma sissekande.

Oktoobri lõpul kirjutasid välismaised väljaanded, et Elon Muski ettevõtmistes tuntud riskikapitaliühing DFJ ütles, et uurib selle asutajaliikme Steve Jurvetsoni võimalikku ebasündsat käitumist. DFJ pressiesindaja Carol Wentworthi sõnul palkasid nad suvel pärast teatud kuulduste levimist advokaadibüroo, kirjutas Bloomberg. Wentworthi sõnul protsess jätkub, kuna ettevõte ei ole veel saanud ametlikku aruannet Jurvetsoni ega ka teiste investorite vastu esitatud kaebuste kohta. Eile teatas DFJ, et Steve Jurvetson lahkub poolte kokkuleppel firmast.