Koos esimese lumega langevad ka hinnad. Kui pea on tühi ja kingiideid napib, siis just nüüd on õige aeg osta üks põnev sõiduriist.

Monorattaga sõitmine tundub keeruline ülesanne, kuid tegelikult pole seda – esmane sõiduoskus on saavutatav mõne tunni jooksul. Nii et miks mitte rõõmustada jõulude ajal sellega oma lähedast?

Monoratas koosneb elektrimootorist, toiteakust ning güroandurist koos juhtelektroonikaga, mis reageerib, kui ratta raskuskese kaldub gravitatsiooniväljas ette või taha. Andur juhib elektrimootorit selliselt, et ratas püüab alati jõuda tagasi tasakaalupunkti. Seega, kui kallutada ennast ette või taha, püüab ratas tagasi sõitja alla liikuda. Külgsuundades tuleb tasakaalu hoida sõitjal ise, mis esmapilgul tundub küll tõsise akrobaatilise trikina, aga on tegelikkuses üllatavalt lihtne.

Monorattal on hea potentsiaal muutuda tuleviku personaalseks transpordivahendiks. See võimaldab liikuda kuni kolm korda kiiremini kui jalgsi, on hea manööverdusvõimega ja väga täpselt juhitav. Lisaks on see kompaktne. Kõik eelmainitu muudab monoratta asjakohaseks transpordivahendiks tööl või koolis käimisel. Kohale saab kiiresti, liikumine ei aja nahka märjaks. Kui lisaks kasutada ühistransporti, siis erinevalt näiteks jalgrattast, pole probleem seda kaasa võtta ka tipptunni ajal. Kohale jõudnud, saab monoratta nagu väikse kohvrikese kaasa võtta ja laua kõrvale panna. Ratast saab kasutada nii kergliiklusteedel kui linna kõnniteedel.

Seadme ja enda turvalisuse huvides on soovitatav osaleda monoratta koolitustel ja/või uurida sõidutehnika nippe netivideote ja tekstide põhjal.

