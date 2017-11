Kas teadsid, et ohtlikku radooni võib leiduda paljudes kodudes? Näita lähedastele, et sa hoolid ja kingi neile midagi praktilist: radooni mõõtmine.

Radooni tekkimise aluseks on looduslik radioaktiivne lagunemine, mille käigus maapinna sees tekkiv gaasiline radoon võib levida kümnete meetrite kaugusele, jõudes maapinnale ja hoonete siseruumidesse.

Mõnikord võib kõrge radoonisisaldusega olla ka põhjavesi ning looduslikud ehitusmaterjalid.



Radoon on looduslik kiirguse allikas ning kõrget radoonisisaldust võib leiduda peaaegu kõikjal Eestis. Peamiselt on radooniohtlik Põhja-Eesti, kuid sama probleem on ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal.

Radoon pääseb majja ehituse halva kvaliteedi ning hoone vananemisel tekkivate pragude tõttu. Radoonirikka õhu sissehingamisel suureneb kopsuvähki ja muudesse hingamisteed haigustesse jäämise risk. Seetõttu on äärmiselt oluline kaitsta ennast radoonist tekkiva ülemäärase kiirituse eest.

Siin tulebki appi Radoonitõrjekeskus, mille peamised tegevusvaldkonnad on:

- radooni mõõtmine maapinnast professionaalsete mõõteriistadega

- radooni mõõtmine hoonetes, radooni sissepääsukohtade avastamine; pikad ja lühiajalised mõõtmised

- koduste mõõteseadete müük

- radoonikile müük ja paigaldus; aktiivsete ja passiivsete radoonitõrjesüsteemide müük ja paigaldus

- konsultatsioon ja erinevad lahendused radooni mõõtmiseks ja vähendamiseks elu-, olme- ja tööruumides

Radooni mõõtmise hind hoones alates 32 eurost.

Radoonimõõtja hind alates 216 eurost.