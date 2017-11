Järgmise aasta juulis avaneb huvlistel esmakordselt võimalus osaleda Tallinna ülikooli, Norra antrozooloogia keskuse ja Eesti abi- ja teraapiakoerte ühingu koostöös toimuval suvekursusel “Introduction to canine cognition, behaviour, and human-animal interactions”, mis käsitleb koerte käitumise ja taju temaatikat.

Arvukad teaduslikud uuringud on käsitlenud koerte päritolu, tunnetust ja käitumist ning need annavad meile võimaluse koeri paremini mõista. Kursuse koordinaatori ja TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi bioloogia õppekava juhi Kairi Koorti sõnul on võimalik nende teadmiste abil uurida inimeste ja koerte suhteid ning välja töötada erinevaid koerte treenimise viise.

"Just akadeemilise hariduse saanud koera käitumise spetsialistidest on ühiskonnas väga suur puudus ning iga koeraomanik ei ole automaatselt selle ala spetsialist. Seetõttu on antud kursuse järele selge ühiskondlik vajadus. Professionaalid pakuvad võimalust arendada turvalisemat ja efektiivsemat inimese ja looma interaktsiooni," selgitas Koort.