Novembri algul FSB agendiks olemise süüdistusega kinni peetud Aleksei Vassiljev on kulutanud tuhandeid tunde arvutimängudele ja mängis isegi kaks päeva enne, kui kapo mehe kinni nabis.

Avalikult kättesaadava info kohaselt on Vassiljev olnud agar online-arvutimängude mängija. Sotsiaalmeedias ning muudes internetikeskkondades liigub ta kasutajanime alex3ame all, mis paljastab tema arvutimängude lembuse. Seejuures mängis ta veel mõned päevad enne kinnipidamist, kirjutab portaal Geenius.

Mängukeskkonna Steam andmete põhjal mängis Vassiljev viimati Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) võrgumängu 2. novembril. Kaks päeva hiljem, 4. novembril on aga näha, et Vassiljevi kontoga on Steami keskkonda sisse logitud.

Vassiljev on kokku CS:GOd mänginud 950 tundi ehk 39 päeva jagu. Kõikidest mängudest kõige rohkem aega on ta kulutanud mängule Dota 2 – 4063 tundi ehk ligikaudu 4,6 kuud.