„Nine Lives“ üritab olla moraali lugev komöödia, millele pole abiks isegi fakt, et kassid on nunnud. Kevin Spacey mainet ei päästa aga isegi kodukassiks kehastumine.

Kevin Spacey on läbi aegade olnud suurepärane näitleja meeldejäävate rollisooritustega. Peale tema ahistamisskandaalide avalikuks tulekut on aga võimatu vaadata tema filme sama pilguga, mis varem. Panime kokku video, mis vaatleb 6 erinevat linateost, milles leiduv sõnum ja allegooria on tänaseks päevaks kardinaalselt muutunud.

Film „The Usual Suspects“ pakub vaatajale nii mõnegi hullumeelsema süžeepöörde. Suurimaks avastuseks on aga asjaolu, et Kevin Spacey tegelaskuju suutis terve filmi vältel teisi manipuleerida ning nende eest asju saladuses hoida. Paralleelid on lihtsad tekkima.

„Baby Driver“ räägib loo noorukist autovargast, kelle Kevin Spacey karakter juba varases eas enda hoole alla võtab ning poisile hüüdnimeks Baby annab.

„American Beauty“ on meeldejääv mitte ainult seetõttu, et seal osaleb (väidetavalt) Eesti juurtega näitlejanna Mena Suvari, vaid ka oma pikantsete süžeeliinide poolest. Nimelt on läbivateks teemadeks Spacey iha keskkoolitüdruku vastu ning tema meessoost naabri varjatud homoseksuaalsus.