Naised on aastaid koduses valguses meikinud ega kipu esiti uskuma, et niimoodi tehtud meik võib ebaõnnestuda – ja nad ei pruugi seda ise tajuda.

Tuleks vaadata professionaalseid meikareid, kes kasutavad alati professionaalse meikimispeegli abi. Miks? Vastus on lihtne: spetsiaalse, nii ülevalt kui külgedelt ühtlase valguse käes on näha kõikvõimalikud naha eripärasused – on selleks siis pigmendid, väiksed karvakesed või sünnimärgid.

Enamik koduses kasutuses olevaid lampe kipub olema liiga kollaste ja soojade toonidega. Niisiis ei näegi kodus suvalise valgusega tehtud meik kindlasti välja selline kui see paistab õues, restoranis või ööklubis. Õige valgusega tehtud meik on alati ühtlane ja särab just nii nagu te seda ootate.

