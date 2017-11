Novembrist hakkasid kehtima takso- ja sõidujagamisturul uued nõuded, lisaks täiendavate dokumentide taotlemisele tähendab see sõidujagajatele ka kordades tõusvat liikluskindlustuse makset.

„Praegused koefitsiendid põhinevad taksodel, mis on enamjaolt sõidus kahes vahetuses ja ööpäev läbi. Sõidujagamise mudeli puhul on auto valdavalt siiski erakasutuses ning nende sõidukite riskifaktor ei ole võrreldav taksode omaga. Püüame saada dünaamilise hinnastatuse kokkuleppe,“ rääkis Taxify avalike suhete juht Marilin Noorem Äripäevale.

"Alates novembrist on Taxify ja Uberi teenuste sarnase regulatsiooniga niinimetatud äpitaksode teenindajakaarte väljastatud pea 500 ning samal ajal on välja antud ka sadakond tavatakso kaarti, mis samuti võivad rakendusega sõita, aga kellest pole teada, kas neil see huvi on," rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda.

Kindlustusseltside liit on hoiatanud, et kui kindlustajat sõidujagamisest ei teavitata, siis võivad autojuhte oodata ka suuremad kulud õnnetuste korral.