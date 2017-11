End tavalise peegli ees meikides võib naine küll tulemusega rahule jääda, kuid näiteks fotograafi juurde või peole minnes selgub, et meik on tegelikkuses ebaõnnestunud.

Enamik koduses kasutuses olevaid lampe kipub olema liiga kollaste ja soojade toonidega. Niisiis ei näegi kodus suvalise valgusega tehtud meik kindlasti välja selline kui see paistab õues, restoranis või ööklubis. Õige valgusega tehtud meik on alati ühtlane ja särab just nii nagu te seda ootate. Just siin abistabki meikimispeegel!

Niisiis, mehed, ideaalne jõulukingitus kaasale ongi just meikimispeegel!

Kõik Meikimispeegel.ee peeglid valmistatakse naturaalsest puidust ja käsitööna. Sealjuures sobivad peeglid ka imehästi interjööri kaunistamiseks. Ettevõte pakub põhimõõtudes peegleid, kuid võimalik on tellida ka erimõõte, sest alati lähtutakse kliendi soovidest.