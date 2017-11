Valga politsienikud pidid täna öösel tegelema Maksimiga, kes palus alguses kainuskontrolli ja seejärel kihutas autoga üle 150 km/h otse teetööde keelutsooni.

Lõuna prefektuur kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, et öösel tuli Valga politseimajja Maksim, kes kurtis, et tal varastati Lätis auto. Ühtlasi palus mees politseinikelt kainuskontrolli, et veenduda, kas ta saab ise Lätti varastatud auto järele sõita. Alkomeeter huulte otsas ja kopsud tühjaks puhutud selgus tõsiasi – mees oli raskes joobes. Politseinikud selgitasid, et sellise promillikuhja otsas on kaineks saamine kõige varem võimalik alles järgmisel päeval. Mees näis olevat mõistev, abi eest tänulik ja astus politseimajast välja.



Valvekaamerast mehe minemist jälgima jäänud politseinike üllatus oli suur, kui vaatamata kõigele mees ikkagi oma auto rooli istus ja minema sõitis. Valga tänavatel korrakaitsjaid oma kandadel silmanud Maksim lisas kiirust ning kihutas kohati üle 150 km/h. Seda hetkeni, kuni ta põrutas masinaga sisse keelutsooni, kus käisid teetööd. Ebatasasel pinnal kõvasti põrutada saanud autol lendas esisild, turvapadjad paiskusid lahti ja masin jäi lõpuks liiva sisse pidama. Õnneks keegi kõrvaline ohtu ei sattunud, kannatada said üksnes juht ja kõrvalistmel surmasõidu kaasa teinud joomakaaslane.