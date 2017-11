Sudaani julgeolekujõud vabastasid Šveitsi abiorganisatsioonis töötanud naise, kes rööviti eelmisel kuul Darfuri sõjategevuse piirkonnas, teatas Sudaani ametnik täna.

Ametniku teatel on naise olukord hetkel turvaline ning ta on hea tervise juures, vahendas The Local. Tänase päeva jooksul on šveitslanna lubatud toimetada Sudaani pealinna Hartumi.

Tundmatud mehed viisid naise endaga kaasa 7. oktoobril. Naise isiku kohta on vaid teada, et ta on Sudaanis elanud juba palju aastaid.