„Ema on minusse alati suhtunud kui tavalisse lapsesse,“ jagab täna saates „Oled jätnud jälje“ oma lugu Jelena Pipper, kelle füüsiline puue ei ole takistanud tal täitmast ühtegi unistust. Ja selle eest tahab ta tänada oma ema, kes seisnud läbi aastate selle eest, et tütar saaks elada täisväärtuslikku elu.

„Anna see laps lastekodusse,“ selliseid soovitusi jagati Jelena emale hetkest, kui selgus, et enneaegsena sündinud tüdrukul on puue, mis väljendus kõndimisraskustes. Jelena isa hülgas pere, ema aga ei võtnud kuulda ühtegi taolist soovitust, vaid seadis südameasjaks, et laps saaks kasvada samamoodi nagu kõik teised temavanused. Otsis ravivõimalusi, võimles kodus tütrega ja võitles selle eest, et Jelena saaks minna tavakooli. „Ta ütles mulle, et ümberringi on kõik need takistused, aga sa pead tugev olema,“ jagab Jelena täna Kanal 2s oma kasvamise lugu.

Tänu emale on Jelena seljatanud valehäbi ega heitu tänaval kohatud pilkude eest, mis teda kaastundlikult jälgivad. Veelgi enam, Jelenast on kasvanud ühiskondlikult aktiivne naine, kes täna seisab teiste puuetega inimeste eest väljas. Kõige selle eest on ta tänulik oma emale. „Ma olen oma emale tänulik. Et ta suhtus alates sünnihetkest minusse kui tavalisse lapsesse. Et ta vaatamata erisusele ei mõtelnud hetkekski, et ma peaks kusagil ära olema. Ta on minu jaoks olnud ideaalne ema. Selline, kes võiks olla igal lapsel.“

Oma looga tahab Jelena saates „Oled jätnud jälje“ tunnustada oma ema kõikide televaatajate ees ja loodab, et tema lugu annab jõudu ka teistele emadele, kes end sarnasest olukorrast leiavad.

