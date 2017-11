Augustis sai ülemaailmseks kuulsuseks Rootsis Värmlandis elav valget värvi põder. Sel nädalal kirjutas The Local, et loom oli hiljuti näidanud üles agressiivsust ühe naisterahva suhtes, kes oma koertega metsas jalutamas oli ning põder võidakse viimase abinõuna tappa.

Eile pärastlõunal teatas politsei, et luba looma, kelle pilt ilmus ka National Geographicus, küttida on tagasi võetud. Nimelt sai Rootsi loomakaitseorganisatsioon petitsooni enama kui 20 000 allkirjaga. Allkirjad koguti rekordilise viie tunniga. Organisatsiooni pressiesindaja sõnul pole nad varem nõnda kiiresti valmiva palvekirja tunnistajateks olnud.

„See on väga kurb, kui oled probleemi juba pikka ega näinud,“ ütles kohalik loodusfotograaf Ingemar Peterson The Localile esmaspäeval. „Piirkonnas on palju pinget ja paljud fotograafid on käitunud halvasti, kuid põder pole agressiivne,“ sõnas mees, viidates paljudele inimestele, kes on tulnud metsa, et haruldast albiinopõtra pildistada.