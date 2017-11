Rasvane jõulupraad ei ole sinu teema ning tahaksid süüa midagi kergemat? Siis on Kikase suurepärased kanatooted just sinu jaoks!

Kikase tooted on palju rohkem kui lihtsad lihatooted. See on summa teadmistest, kõrgväärtuslike toidutoorainete ostust, valitud lihadest kuni lõpptoote viimistluseni, mis tipneb kinnistunud teadmistega kohalikest ja rahvusvahelistest tootmistehnoloogiatest ja maitse-eelistustest! Kikas, see on korralik kõhutäis!

Kikase küpsetatud lihatooteid iseloomustab värske ja harjumuspärane puhas maitse ja lõhn, hea suutunnetus, tervislikkus, kõrge kvaliteet, valkude ja mineraalainete sisaldus, lisaainete vähesus, meeldiv ja sobiv pakend. Seda süües tunned end hästi!

Kui mõtled, et liha grillimine on vaid suvine teema, siis pole see teps mitte niimoodi! Kikasel on terve rida taliseid grille ja marinaade, mis sobivad ideaalselt talveõhtutesse ja ka jõululaupäeval söömiseks.

Värske talvise marinaadiga valik:

Talvegrill broilerilihast

Trühvline kalkuni ahjuliha

Light Broileriliha

Kikase talvegrill kalkunilihas

Texase marinaad