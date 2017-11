Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäevasel istungil linnahalli lähiümbruse kinnistute moodustamise ja linnavaraametile üleandmise üle, et jätkata kinnistute müümisega.

Eelnõu kohaselt moodustatakse linnahalli lähiümbruses 27 kinnistut, millest 15 valitsejaks määrataks linnavaraamet, ühele kesklinna valitsus ning 11 kinnistule kommunaalamet. Linnavaraameti kätte minevad kinnistud on äri- ja elumaa sihtotstarbega ning need plaanitakse maha müüa.

Tänavu kevadel oli Tallinnal plaanis kinnistud juba suve või sügise jooksul enam kui 12 miljoni euro eest ära müüa. Kuivõrd linnahalli ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine esialgsega plaanitust pikemas venis, lükkus edasi ka kinnistute müümisprotsess.

Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja Toomas Pirn ütles BNS-ile, et linn ei soovi asjadest ette rutata ning ei osanud öelda, millal kinnistud müüki lähevad. Siiski kinnitas Pirn, et kinnistute müümine on linnal jätkuvalt plaanis.

Enne detailplaneeringu vastuvõtmist olid Logi tänava krundid pooleldi sotsiaal- ja pooleldi ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud. Planeeringu seletuskirjas nimetatakse seda ala ebaefektiivseks maakasutuseks, mis on räämas ega sobi kesklinna miljöösse.

