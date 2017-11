Kinnisvara ühisrahastusplatvorm EstateGuru võttis oma kontrolli alla tegevusajaloo esimese ebaõnnestunud laenu tagatisvara ja on tänaseks algatanud selle realiseerimise, et tagastada projekti investoritele kogu nende raha.

Oktoobris lõppes EstateGuru platvormil Tallinnas Toome puiestee eramu 224 000 euro suurune arenduslaen, mille laenuvõtja ei suutnud õigeaegselt investoritele vahendeid tagastada. EstateGuru tegevjuhi Mihkel Stammi sõnul on vastavalt EstateGuru kasutajatingimustele välja kuulutatud avalik enampakkumine, mida korraldab ning viib läbi kohtutäitur.

Tagatisvara müügi alghind on 313 280 eurot ning oksjoni algus kuupäevaks on määratud 14.11.2017. Oksjonile pandava vara – Nõmme linnaosas 1577 ruutmeetri suurusel kinnistul paiknev 544,7 ruutmeetri suuruse üldpinnaga lõpetamisjärgus eramu – turuhind on ERI Kinnisvara hindamisakti kohaselt 440 000 eurot.

“Toome puiestee projekt on esimene kord kui oma kolmeaastase tegutsemise ja 220 väljastatud laenu puhul peame tagatisvara realiseerima hakkama, kuid hea on see, et meie riskijuhtimismudel toimib ja investorite huvid on kaitstud. Kogu protsessi vältel on EstateGuru esindajad olnud laenuvõtjaga pidevas kontaktis, sealjuures on laenuvõtja väga koostööaldis ning tal on võimalus enne oksjoni lõppu oma võlgnevus kustutada ja kontroll vara üle taastada,“ selgitas Stamm.

Mihkel Stammi sõnul tuleb esimese default-laenu valguses eriti teravalt välja asjaolu, miks EstateGuru väljastab laene ainult kinnisvara tagatisel. “Meie tänase portfelli puhul on tagatise väärtuse ja laenusumma suhe keskmiselt 58%. Laenuvõtja maksejõuetuks osutumisel on võimalik tagatise müügist saadavate tulude arvelt investorite vahendid tagasi maksta. Antud laenu puhul oleme teavitanud EstateGuru tagatisagenti ja protsessijuhtimise on üle võtnud kohtutäitur,” selgitas ta.

Toome puiestee arenduslaen väljastati platvormil 28. oktoobril 2015 ning laenu finantseerisid 294 investorit. Laenu tagatisteks on lõpetamisjärgus eramu Nõmme linnaosas, 6,26 ha kinnistu Keila vallas ning 6,31 ha kinnistu Keila vallas.

