Paar nädalat tagasi Põhja-Eestis Lohusalus rannast narkootikumide leidmise tuules tuli päevavalgele, et neli aastat tagasi oli sarnaseid leide ka Lääne-Saaremaal.

Politsei kinnitas Saarte Häälele, et selline juhtum on tõepoolest aset leidnud. “23. oktoobril 2013. aastal anti politseile teada, et mere ääres on üks pakk, milles võib leiduda narkootilist ainet,” ütles politsei pressiesindaja Andra Jundas. Kokku leiti rannast neli narkootiliste ainete pakki. Ühes olid kanepiõisikud ja teistes kokaiinhüdrokloriid.

Andra Jundase sõnul ei saa ta täpset kogust öelda, kuid tegu oli olnud seaduse mõistes suure kogusega. Seaduse järgi on kogus suur, kui sellest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele.