Soome lauljatar Saara Aalto, kes esindab oma sünnimaad kevadisel Eurovisionil, sai hiljuti teada poolvennast, kelle olemasolust tal aimugi polnud.

Mullu Briti superstaarisaates „X Factor“ teiseks jäänud Aalto (30) rääkis The Suni reporterile Dan Woottonile, et noormees võttis tema perega ühendust, kuna oli televiisorit vaadates märganud, et tema ja Saara on välimuselt hämmastavalt sarnased.

EXCLUSIVE #XFactor star @saaraaalto makes shocking discovery that she has a secret brother after he saw her on the ITV showhttps://t.co/TLdzalPHqj pic.twitter.com/LSEK5kv7Jh — Dan Wootton (@danwootton) November 14, 2017

DNA analüüs tõestas, et ta ongi Aalto poolvend Saara isa põgusast armusuhtest. Saaral on ka noorem vend, kes teenib leiba pokkerimänguga, ja noorem õde, kes on samuti laulja.

Lauljatari sõnul oli ta poolvennaga 18 aastat ühes linnas elanud, kuid alles „X Factor“ tõi nad kokku. „See on vinge üllatus, selles pole midagi negatiivset. Olen nii õnnelik, et mu ellu astus uus inimene!“

Saara sõnul on Mikaelil täpselt samasugune naeratus ja samasugused silmad kui temal. "See on nii imelik!"