Eelmisest suhtest kummitama jäänud koduvägivalla jäljed on tema hinges ja murtud ninaga näos siiani. Ta otsustas, et kauem ta enam minevikku kaasas ei kanna ja kandideeris saatesse.

45-aastane tagasihoidlik naine, Sigrid, elab koos perega Lääne-Virumaal, metsaveerel olevas kaunis majas. Kauni maja ja aia on ta loonud koos oma praeguse elukaaslasega, nad kasvatavad koos lapsi ja kõrvaltvaataja jaoks tundub kõik lilleline. Kuid Sigrid kannab juba pikka aega endaga saladust, mis hoiab teda aastaid kurbuse ja häbitunde külge vangistatuna.

Tänane muutumissaade on selle sügise viimane ning toob ekraanile liigutava loo koduvägivalla all kannatanud Sigridist. Sigrid on suure purukslöödud nina ja väikese eneseusuga naine, kes loodab, et "Minu imeline muutumine" annab talle võimaluse minevik seljataha jätta.

Tundub uskumatu, kuidas üldse keegi seda õrna, habrast ja kunstnikuhingega naist lüüa suutis. Tagantjärgi on tal endalgi raske uskuda, mismoodi ta küll sellisesse suhtesse sattus, mille tulemuseks oli nii kolju kui nina purunemine.

"Aastaid tagasi elasin koos alkohoolikuga, aimamata, milleni võib viia temaga kooselu. Lootsin südamest, et inimene võib ju muutuda ja elu hakkab normaalselt rööbastel veerema. Siiski selgus mõne aasta möödudes, et midagi ei muutu, vaid võtab aina hullema pöörde. Vahepeal oli saanud minust ka ema väiksele armsale tüdrukule. Oli palju tülisid ja mittemõistmist. Üks hullemaid üleelamisi lõppes minu nina ja koljuluu murruga, millele järgnes operatsioon Tartus nina-kurgu kliinikus, millega taastati küll hingamine, kuid mitte endine välimus. Siis polnud enam valikut, kooselu tuli lõpetada - kuidas ma saaksin oma lapsele näidata, et selline ongi elu?“ kommenteerib Sigrid.

See nõudis palju julgust, kuid Sigrid lõpetas valuliku suhte vägivaldse alkohoolikust mehega. Naine soovitab kõigil vägivalla all kannatavatel naistel sellest teada anda ja lõpetada suhe esimesel võimalusel.

„Ma suutsin sellest oma tütre nimel välja tulla, sest mis tulevik teda ootaks, millised oleksid tema neiuaastad ja armusuhe, kui ta kasvab perekonnas, kus ema ennast lüüa lubab? Ma sain sellest välja - küll suurte vigastustega, nii füüsiliste kui hingelistega, kuid siiski, ma sain välja. Aga paljud naised ei suuda niisugust vägivallasuhet lõpetada. Ja mul ongi kaks soovi, mida selle saate abil ellu viia - vabaneda oma minevikusündmuste jälgedest läbi operatsiooni ja anda naistele edasi sõnum, et vägivalda ei tohi oma ellu lubada!" sõnab Sigrid.

Mitte ainult Sigridi nina, vaid ka kogu välimus vajab kohendamist, sest selles on palju märke allaandmisest ja kurnatusest. Naine loodab, et pärast muutumist teda enam Kunksmooriks ei kutsuta. Saatetegijad lubavad, et täna õhtul saab näha ühte liigutavamat lugu muutumissaate ajaloos.