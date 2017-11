Telesarjast „Kõmutüdruk" tuule tiibadesse saanud Ed Westwicki pihta sajab süüdistusi.

Kaks naist on väitnud, et Westwick vägistas nad 2014. aastal oma Los Angelese üürikorteris. Näitleja ise on kommentaariks kinnitanud, et pole end eales ühelegi naisele peale surunud. Ent nüüd on väidetavatele ohvritele lisandunud kolmas naine, kelle sõnul tungis Ed talle tolsamal aastal oma korteris korduvalt kallale, ehkki ta tõrjus teletähe lähenemiskatseid ühemõtteliselt.

Rachel Eck rääkis BuzzFeed.comile, et Westwick ründas teda 2014. aastal Oscarite jagamise eelsel ööl. Teletähte oli Rachelile tutvustanud tema toonane kallim, Austraalia filmiprodutsent Kaine Harling. Eck, kes oli toona 23aastane assistent, saabus Westwicki villasse Sunset Marquis' hotellis öösel kell 2.30, et Harlingi ja Westwickiga kohtuda.

Iga kord, kui Harling toast lahkus – ja seda juhtunud seitsme tunni jooksul korduvalt –, oli Westwick üritanud naist suudelda või vastu seina lükata. Too tõukas mehe eemale ja kinnitas, et Harling on tema kavaler, kuid Westwick muutunud aina pealtükkivamaks. Kui Eck sellest Harlingile rääkis, ei teinud too sellest väljagi.

Rachel otsustas lõpuks lahkuda, kuid tema sõnul tahtis Westwick esmalt andestust paluda. Ta läks mehe magamistuppa, et kuulda, mis tal öelda on. „Siis tõmbas Ed mu voodi peale ja käperdas agressiivselt mu rindu. Lükkasin ta eemale nii kähku kui sain ja lahkusin."