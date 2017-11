Andy usub, et ta naisel on keskeakriis, mistõttu hakkas Heidi käima jõusaalis, kandma kleite ja end tätoveerima.

Kui varasemalt oli naine olnud armastav ja hooliv ema, siis nüüd olevat Heidi kinnisideeks vaid tema keha.

Naine polnud kunagi varem Inglismaalt lahkunud ega välisreisil käinud. Tema esimene sõit võõrasse riiki oligi reis Lääne-Aafrikasse - Mamadou juurde.

Abikaasa on veendunud, et must mees on Heidile lihtsalt ajupesu teinud, mistõttu naine ei mõtle enam selgelt oma tulevikule.

Paar on abielus olnud 23 aastat. Üheksast lapsest kolm olid Heidil enne Andyga tutvumist, kuid mees lastel vahet ei tegevat.

Märtsis märkas Andy esimesi muutusi abikaasa juures, kui tol tekkisid Facebooki sõbrad Aasiast ja Aafrikast.

Heidi ise on öelnud, et ta kohtus noore mehega, kuid tegu pole afääriga, sest ta abielus oli juba enne seda palju probleeme. Heidile jääb mõistmatuks, miks sellest nii suur probleem tehakse, et naisel on uus suhe.

Naine ise on veendunud, et uus ja noorem mees ei näe temas rahakotti ja piletit Inglismaale.

Mees vannub, et naine jättis nende noored lapsed emast ilma, et välismaal lõbutseda. Heidi kaitseb end sellega, et suhtleb lastega video ja telefoni abiga. Naine ei tea veel, kas kavatseb jäädavalt Aafrikasse kolida, kuid ühes on kindel - tema tulevik on koos Mamadou ja lastega.