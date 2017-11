Ajalehe New York Post andmeil peavad tennisekuulsus Serena Williams ja tema elukaaslane, Redditi kaasasutaja Alexis Ohanian homme New Orleansis pulmi.

Kuulus paar, kelle esiktütar Alexis Olympia Ohanian juunior on 11nädalane, annavad lehe teatel abielutõotuse New Orleansi kaasaegse kunsti keskuses.

Mõne allika väitel tuleb külalisi ohtralt ja nende seas on näiteks tõsielustaar Kris Jenner, kuid teiste andmeil on pulmapidu mõeldud vaid väga lähedastele sõpradele, kelle seas on lauljatarid Ciara ja Kelly Rowland ja „Meeleheitel koduperenaiste" täht Eva Longoria.