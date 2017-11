Zimbabwe president Robert Mugabe (93) valmistub oma ametist tagasi astuma, kirjutas Lõuna-Aafrika veebileht News24 täna hommikul.

„Mugabe valmistub tagasi astuma,“ teatas väljaanne, lisamata enamaid detaile, kirjutab BBC.

Hiljem teatas Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jacob Zuma, et kõneles Mugabega, kes oli väitnud, et temaga on kõik korras, kuid tal ei lubata kodust lahkuda.

Zimbabwe sõjavägi tegi televisioonis pöördumise, milles teatas, et sõjavägi on haaranud küll kontrolli, kuid Mugabe olukord on ohutu.

Täna hommikul tehtud pildid annavad aimu, et sõjaväemasinad ning sõdurid üritavad blokeerida liiklust, kirjutab BBC.

(Reuters / Scanpix)

Mugabe partei ZANU–PF Twitteri kontol oletatakse, et uueks presidendiks saab 75aastane Emmerson Mnangagwa, riigi endine asepresident, kelle Mugabe nädalapäevad tagasi vallandas.