Ajakiri People kuulutas 2017. aasta seksikaimaks meheks kantrilaulja ja televõistluse „The Voice" treeneri Blake Sheltoni.

Auväärne tiitel üllatas 41aastast kantrikuulsust, sest ta pole end eales kenaks pidanud. Liiatigi oli ta väiksena paks ja tundub endale paks ka praegu. Kuid sõbratar Gwen Stefani utsitas Blake'i seksikaima mehe tiitlit vastu võtma. „Gwen ütles: „Kuule, sa kahetsed elu lõpuni, kui sa seda kingitust vastu ei võta ja lihtsalt hetkes ei ela.""

Veelgi rohkem innustas Blake'i tõsiasi, et ta võib „The Voice'i" kaastreenerile (ja 2013. aasta seksikaimale mehele) Adam Levine'ile värsket tiitlit nina alla hõõruda. „Olen küll uhke ja liigutatud, aga see on põhiline, mis mulle korda läheb!"