Zimbabwe armee hõivas rahvusringhäälingu ZBC peakontori, kust loeti ette avaldus, milles väideti, et nende sihtmärgiks on "kurjategijad", armee tegevus ei ole riigipöördekatse ja president Mugabele ei ole ohus.

Riigi pealinnas Harares oli kolmapäeva varahommikul kuulda tulistamist, vahendab BBC.

Kindralmajor Sibusiso Moyo ütles telepöördumises, et nii presidendi kui tema perega on kõik korras ning sihikul on kurjategijad, kes on põhjustanud riigile sotsiaalseid ja majanduslikke kannatusi. "Kohe, kui oleme oma missiooni täitnud, peaks olukord normaliseeruma," lubas ta.

uudisteagentuur reutersile teadaolevalt on üks vahistatutest rahandusminister Ignatius Chombo.

Kes sõjalist operatsiooni juhib, ei ole teada.