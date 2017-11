Raudse haardega ettevõtja Margus Linnamäe (53) on mees, kellest tema alluvad ja tuttavad kardavad rääkida.

25 aastaga on Linnamäe loonud ärilise impeeriumi, mis ümbritseb meid kõiki. Kõikjalt võib leida Linnamäe osalusi: iga kolmas tablett ja muu ravim tuleb tema firmast Magnum Medical, Apotheka kaubamärgi all töötab ainuüksi Eestis 169 apteeki, Kanal 2 on enim vaadatud eratelejaam, lisaks Postimees, kuulutusteportaalid (osta.ee, kv.ee jt), raadiojaamad, maakonnalehed, kinnisvara, Apollo raamatupoed ja kinod, idufirmad ja lemmikloomakauplused.

Tema firmade aastaaruannetes räägitakse aupaklikult hr Margus Linnamäest, ka poliitikud tantsivad Linnamäe pilli järgi, kuid Eesti ühiskonnale on ta Mister X.

Ta isegi liikuvat koridorides külg ees, pilk seinal, justkui kartes vastutulijale otsa vaadata.

