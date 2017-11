Los Angeles Times kirjutab, et maakonnapolitsei oli korraga viies erinevas kuriteopaigas, kus tulistaja inimesi ründas.

Üks tulistamine toimus Rancho Tehama algkoolis Tehama maakonnas. Maakonna abišerif Phil Johnston kirjeldas NBC uudistekanalile KCRA, et tulistaja valis ohvreid suvaliselt ning tulistas inimesi erinevates asukohtades, mitte ainult koolimaja juures. Ründaja kasutas kolme erinevat tulirelva. Väidetavalt tulistas ta üht naist ja last nende autos. Laps tõsiselt viga ei saanud, kuid naise seisund oli kriitiline.

USAs Põhja-Californias asuvas algkoolis ja selle ümbruses toimunud tulistamistes 14. novembri hommikul hukkus viis inimest, vahendavad kohalikud uudistekanalid. Tulistaja sai surma politsei kuuli läbi. Ühtki last hukkunute hulgas ei olnud, kuid mitmed neist said haavata.

Kõik kohalikud kanalid väidavad, et intsidendile eelnes koduvägivalla juhtum. Kas tulistaja võttis relva välja kõigepealt kodus, pole veel selgunud.

Esialgu väidavad kohalikud väljaandeid, et vigastatuid on kokku kümme, kuid kolme inimese vigastused olid nii kerged, et nad lubati kodusele ravile. Ükski laps tulistamises surma ei saanud.

Nagu ka Sutherland Springs, kus toimus tulistamine 5. novembril, on Rancho Tehama väike maakoht, kus elanikke vaid 1500 kandis. Algkooli õpilased toimetati ohutusse kohta.