Ligi sõnul kaotab riik alkoholiaktsiisi tõstmisega nii rahvatervises kui ka ettevõtluses, sest poodides ei ole enam käivet, eriti Lõuna-Eestis ei suudeta lihtsalt toidukaupadega kauplusi lahti hoida. „Need alkoholirallid tähendavad tegelikult seda, et kogu Eesti varub mingil määral alkoholi, ja see ei vähenda, vaid kindlasti suurendab joomist. Kui on odav kraam, siis see psühholoogiliselt mõjub ikka joomist soodustavalt,“ ütles Ligi.

Riigikassasse on laekunud aktsiisimaksust 15 miljoni eurot prognoositust vähem, arvutused on tehtud valesti. „Konjunktuuriinstituut prognoosib kaotuseks oma 90 miljonit, kui ma ei eksi,“ kommenteeris Jürgen Ligi „Ringvaates“.

Endine rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) ütles, et Eestis on alkoholi tarbimine aasta-aastalt vähenenud ning alkoholiaktsiisi ei oleks üldse vaja tõsta.

„Põhimõtteliselt on ikkagi teatud grupid väga haavatavad - esiteks maapoed, aga ka vaesem seltskond, Lõuna-Eesti. Kui neile ikkagi näidata märki, et odavat alkoholi saab, siis nad ostavad kindlasti varuks seda ja see märk on riigi poolt antud. Ja ma ei näe, et siin rahvatervis võidaks," rääkis Ligi ja lisas: „Keskmine tallinlane, noor mees, võib ju öelda, et ma ei tarbi, aga statistiliselt mõjub see ka talle.“

Ligi sõnul on alkoholi tarbimine kogu aeg langenud. "Sellist hüsteerilist poliitikat poleks üldse vaja. Juba 2008. aastast on alkoholi tarbimine kogu aeg langenud. Ja nüüd me tekitame stiimuli odava alkoholivoo tekitamisega juua rohkem," sõnas Ligi. „Ma olen selle pärast pahane. Ma olen pahane ka selle pärast, mis toimub kauplustes. Lihtsalt kellelgi tekib kinnisidee ja ta keerab kõik regulatsioonid ja aktsiisid peale ja sellega üks hulk töökohti ja ka piima-leiva ostmise võimalus suures osas Eestist kuivab kokku. See pole niisama, et lõikame lihtsalt alkoholi oma elust välja - ta tuleb kuskilt mujalt sisse ja kahjud sissetulemisega on nii majanduses, rahvatervises kui ka eelarvel," lisas ta.

„Mis saama hakkab? Ühe eelnõu esitasime kevadel, seda hoiti mitu kuud kinni ja siis hääletati sügisel maha.“ Ligi sõnul on Reformierakond esitanud alkoholiaktsiisiga seoses uue eelnõu ning valitsus näidaku oma tahet ja lasku see riigikogus hääletusele.