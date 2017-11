“Kui me olime väikesed, mu ema kõndis meiega poodi ja me hoidsime käest kinni. Ta pigistas mu kätt mitmeid kordi, öeldes, et armastab meid. Ma pigistasin tagasi öeldes, ma armastan sind ka,” meenutas ta pisarsilmil. “Eelmisel nädalal olin ma haiglas ja ma võtsin ta käest kinni ja pigistasin seda, öeldes: ma armastan sind. Ma lihtsalt teadsin, et meil on jama majas,” nentis Fallon.