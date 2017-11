Arstid nentisid, et tõenäoliselt on purunenud põlve eesmine ristatiside.

“Mul isegi ei olnud tegelikult valus, ma sain väga normaalselt kõndida. Aga ma läksin muidugi endast välja, ma ei uskunud lihtsalt, et see kukkumine ei tundnud üldse nii hull,” tõdes Kelly.

Kelly isa sõnul oli olukord keeruline, kuna Kelly oli väga õnnetu.

“Kahe päevaga sai sellega enam-vähem üle, ta leppis selle mõttega ja teadis, mis ees ootab,” nentis Tõnis.

Tallinnasse naastes pöörduti koheselt spetsialistide poole ning neid võttis vastu dr Madis Rahu, kes pärast uuringuid kinnitas, et Kelly ühe põlve eesmine ristatiside on katki. Tuli kiirelt otsustada, mis edasi saab.

“Koheselt sai küsitud, kas eesmärk on olümpiamängud või karjäär,” nentis Rahu.

Septembri lõpus läks Kelly põlveoperatsioonile.

“Ma ise tahtsin ise opile minna, kui mul midagi on katki, kui ma isegi oleks saanud katkise ristatiga suusatada, siis mul oleks peas ikka kogu aeg olnud, et see on katki ja ma pean seda hoidma. Kas siis oleks lihtsalt kõik nii hästi läinud, kas trikid oleks välja tulnud ja ma oleks mäel kartma hakanud mingeid asju. Ma mõtlesin, et kuna ma olen nii noor ka alles, siis ei ole mõtet ennast veel rohkem ära lõhkuda, kui juhuslikult peaksin selle põlvega veel kukkuma,” selgitas Kelly otsust opile minna.

Selleks, et ristatisideme taastamine oleks võimalikult kiire, otsustati ainuõige otsusena mitte tekitada kasvueas Kellyle uue haava näol teist lihasvaegust, vaid siirdati põlve doonorkõõlus.

Vajalik osa, mida põlve siirdada oli vaja, andis Kellyle tema enda ema Lilian!

Kelly Sildaru ema LILIAN TALVING Tags: Kelly Sildaru. Põlvevigastus. (Alar Truu)

“Tuli välja, et Kelly taastumine oleks kiirem ja parem, siis võiks doonorsidet ja kõige efeketiivsem moodus on selleks vanema oma kasutada,” rääkis Tõnis Sildaru.

Nüüd on saavutamas tüdruku põlv aina paremat liikumist.