25. oktoobril kommenteeris ERRi nõukogu liige Heidi Purga Delfile antud intervjuus, et ilmselt arutatakse seda küsimust ringhäälingunõukogu koosolekul 14. novembril. Purga viitas, et nõukogule tegid pöördumise „Aktuaalse kaamera“ 12 töötajat, kelleks on Monika Tamla-Kelder, Anne Raiste, Tiina Jaakson, Siiri Ottender-Paasma, Maiken Hass, Mare Taimre, Verner Vilgas, Kristiina Mõttus, Silvia Sool, Marju Kaasik, Liivia Innos ja Priit Rajalo.

Mitmed ERRi töötajad on avaldanud sügavat muret rahvusringhäälingule, eeskätt selle uudistetoimetusele ja „Aktuaalsele kaamerale“ tehtud mainekahju pärast – palju on mainet mustatud, töötajatele valetatud ja vassitud ning inimesi laimatud.

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann tõi vahetult peale nõukogu koosoleku lõppu välja, et koosolekul arutati muu hulgas uudistetoimetuse 12 töötaja kirja. „Selleks puhuks oli nõukogu istungile palutud ka üks selle kirja autoritest, Monika Tamla-Kelder. Et oleks allikate tasakaal, kutsuti teiselt poolt uudistetoimetuse juhataja Anvar Samost. Muidugi osales nõukogu istungil kogu juhatus,“ ütles Veidemann, kelle sõnul koosolek läks pikaks, kuna kõik osapooled tuli ära kuulata.

„Monika Tamla pidas väga pika ettekande tema ja kolleegide meelest kriisi põhjustest ja valest otsusest Kadri Hinrikus koondada või isegi tema mingeid tööülesandeid ümber paigutada,“ tõi Veidemann välja. „Me kuulasime ära ja nõukogu oma otsuses tõdes, et keskastme tasandil – mis puudutab siis rahvusringhäälingu keskastet, st uudistetoimetuse juhtimist või „Aktuaalse kaamera“ toimetamist – on aset leidnud teatavaid juhtimisvigu ning Anvar Samost ja Liisu Lass on ise seda tunnistanud ning ka kollektiivi ees oma vabandava seisukoha väljendanud.“

Veidemann viitas, et nõukogu sai tunnistust selle kohta, mida juhatuse esimees Erik Roose olla öelnud. „Et ta on üle hinnanud keskastme juhtide võimekust juhtida just nimelt muudatusi,“ tõi Veidemann välja. „Me võtsime selle teadmiseks ja nõukogu väljendas ootust, et töörahu taastub ja et juhatus hoolitseks selle eest, et see nii saaks olema.“

Veidemann märkis: „Meile ilmnes juba selle arutamise käigus, et koosolekuid on peetud ja on otsustatud edasi minna. Seejuures sellisel viisil, et kui mingid probleemid tekivad, siis neid ei tooda organisatsioonist välja, vaid püütakse lahendada organisatsioonis endas. See oli olemata ja „Aktuaalse kaamera“ kiri läks kohe välja, avalikkuse ette. Selle asemel, et seal väljendatud probleeme või konflikti oleks kuidagiviisi käsitletud organisatsiooni sees.“