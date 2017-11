„Kui kõlasid tšaardaši esimesed noodid ja ma poleks teadnud, et viiuli taga seisab noor andekas Hans Christian Aavik, võinuks ma vanduda, et vanaisa mängib. Olen kuulnud teda seda lugu nii palju esitamas ja nüüdki tõi see viis mulle pisarad silma,“ tunnistab omaaegse viiulivirtuoosi pojapoeg Vladimir Sapožnin Õhtulehele pärast esitust.

Tšaardaš kõlas eile Mustpeade maja Olavi saalis Hans Christian Aaviku esituses aga põhjusel, et just temale usaldas Eesti Pillifond kolmeks aastaks Eesti ühe kalleima, kui mitte kõige kallima pilli – Itaalia pillimeistri Giovanni Paolo Maggini umbes 1610. aastal valmistatud viiuli. See teenis Eesti artisti Vladimir „Boba“ Sapožninit kogu tema pika karjääri, vaikis vahepeal 21 aastat ja nüüd andis pojapoeg Vladimir Sapožnin selle Eesti Pillifondile hoiule. Eesti Pillifondi kollektsiooni pillid kuuluvadki erainvestoritele, kes annavad instrumendid Pillifondi vahendusel tähtajaliselt Eesti interpreetide kasutusse.