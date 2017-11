17. novembril tähistatakse enneaegste laste päeva. Tänases “Ringvaates” rääkis oma loo enneaegselt sündinud kaksikute ema Kaili Urbel. Tema beebid sündisid kaaludes vaid pool kilo ning ühele kaksikutest prognoosisid arstid rasket puuet ning soovitasid lapsel üldse surra lasta…Nüüdseks on nad aga ligi kolme-aastased ja näevad välja nagu tavalised lapsed ikka. 1. veebruaril kaks aastat tagasi kihutas kiirabi Tartust Viljandisse, et sealt lastehaigla intensiivraviosakonda tuua enneagselt sündinud kaksikud. Arstid aitasid poisi ja tüdruku ilmale neli kuud ettenähtust varem, ema 23. rasedusnädalal. Beebid kaalusid mõlemad vaid ligi pool kilo. (kuvatõmmis/ ERR) “Nende nahk oli nii õhuke, et see paistis läbi, silmad olid neil täiesti kinni, ei olnud veel avanenudki. Käed ja kõik olid nii väikesed. Sooltega kardeti kõige rohkem, et kui läheb katki, või midagi juhtub,” selgitas kaksikute ema.

“Sel hetkel, kui ma ise esimest korda neid nägin, siis see hetk oli väga ehmatav. Ma lihtsalt seisin ja vaatasin ja ei osanud midagi öelda, tundelaviin käis üle pea, hirm käis üle pea. Me ei saanud elada mitte üks päev korraga, vaid üks tund korraga, igal minutil võis midagi minna valesti või juhtuda. Neil olid pidevalt hingamisseiskumised ja haigused, tehti vereülekandeid, silmadega oli tüdrukul probleeme, mõlemasse silma tehti süstid, et veresooned taastuksid,” rääkis Urbel.

“Poisile tehti lahtine kõhuoperatsioon, kui ta oli vaid paarinädalane, kaalus pool kilo. Tüdrukul tekkis ajuvatsakese sisene verevalum, algselt öeldi, et see on neljanda astme oma, mis tähendanuks, et ta jääks väga raske puudega voodihaigeks lapseks ja meile isegi pakuti varianti, et monitorid-aparaadid välja lülitada ja laseks lapsel minna, et täisväärtuslikku elu ei tule sealt," meenutas ema. Urbel tunnistab, et nende jaoks oli too aeg elus uskumatult raske. “Algul mõte oli nii kinni ja ei tahtnud seda omaks võtta, et üks ema ja isa peavad nüüd valima, kas nad hakkavad voodihaiget last kasvatama, või lasevad lapsel surra. Oma lapsel surra lasta tundub täiesti välistatud,” sõnas kaksikute ema. Õnneks tundus, et tütre seisund pole nii lootusetu, kui esialgsed analüüsid näitasid. Urbel sai abi ka Facebooki grupist “Enneagsed emad”, kust sai teiste lugudest lootust ja tuge. Täna on kaksikud kahe aasta ja kümne kuu vanused vahvad lapsed. Vaid 500 grammistena sündinud kaksikutest on saanud nüüdseks ligi kolme-aastased tavalised lapsed. (kuvatõmmis/ ERR) “Tänan kõrgemat universumi poolt, et anti meile see võimalus, sest ma ei kujutaks ette, kui ühte neist ei oleks,” ütles Urbel. Vaid poolekilostena sündinud kaksikud näevad välja nagu täiesti tavalised ja normaalsed lapsed, neile meeldib mängida ja joonistada, kuid nende tervis on veidi halvem, kui eakaaslastel.