Kuigi põhjanaabrite ilmaennustus lubab peagi juba krõbedamaid külmakraade ja lund, siis Metsavana Arvo Saidla sõnul ilm veel niipea talviselt külmaks ei lähe.

Kuna mardipäeval oli ilm sajune, siis on oodata küll temperatuuride jahenemist. Millal aga Eestimaale talv tuleb, selguvat alles kadripäeval ehk 25. novembril. Metsavana sõnul hakkab "Kadri kangutama" ja tulevad külmakraadid. "Ma usun, et Ida-Eestis tuleb isegi lund," rääkis ilmatark TV3 "Seitsmestele". "Aga Kesk-Eestis lumelörtsi võib tulla, aga mitte tõelist lund." Ta lisas, et domineerivad ikkagi tugevad tuuled. Detsembri teine pool peaks aga rohkem talve nägu näitama.

"Jõulude ajal on kindlasti Sise-Eestis valge kord maas. Ida pool ja Peipsi kandis võib olla rohkem lund. Ma usun, et jõulud peaksid siiski tulema valged," rääkis Metsavana. Kas lumi siis ka maha jääb, seda olevat praegu raske öelda - kindlust peaks andma andresepäev 30 novembril. "Aga kui nigulapäev [6. detsember - toim] on külmade tuultega, siis peaks need asjad paika minema. Kui ei, siis ma kardan, et ta venitab [talvega - toim] ikkagi," arvab praegu Arvo Saidla. Ta arvab ka, et talve esimene pool jääb trikitama nagu sügiski, aga talve teine pool on talve moodi.