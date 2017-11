Seksikate mänguasjade tootja Lovense vabandab klientide ees, kelle häälitsusi võis pealt kuulata ja salvestada spetsiaalne kaugjuhtimise äpp, mida sai koos vibraatoriga kasutada.

Veebileht The Verge kirjutab, et oma vastuses selgitas Lovense, et väike error mõjutab vaid Androidi kasutajaid ning et keegi ei kuula klientide tegutsemist päriselt pealt.

Üks kasutaja avastas, et äpi failikausta jäi pärast kasutamist kuueminutiline audiofail. Ehkki kasutaja andis äppi alla laadides nõusoleku, et äpp saab ligipääsu tema mikrofonile ja kaamerale, siis oli see mõeldud ikkagi selleks, et kasutaja saaks nende kaudu soovi korral teise osapoolega suhelda - mitte aga selleks, et äpp iga kasutamisminuti ajal pidevalt salvestaks.

Lovense kinnitab, et väikesest tehnoloogiarikkest mingeid andmeid firma serveritesse ei saadetud ning et audiofail on vaid ajutine. 10. novembril lasi Lovense äppi uuendada ning viga peaks olema parandatud, et kliendid saaksid oma nutivibraatoreid saama rahuliku südamega edasi kasutada.