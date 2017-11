Teraapiapraktikumis küsib professor:

"Mida te teete, kui keset talve kõige külmemal ajal tuuakse teie kabinetti külmunud patsient?"

Tudengid ruttavad selgitama, et sel juhul ei tohi kannatanut sooja ruumi jätta, tuleb viia jahedasse kohta ja hõõruda jäsemeid lumega, et veri taas käima panna. Professor jääb rahule ja lausub:

"Hea küll, aga raskendame nüüd tingimusi. Oletame, et see lugu toimub südasuvel, kui lund pole kusagilt saada. Mis te sel juhul ette võtate?"