Tegelikult on nõue märkida end taksoteenuse pakkujaks ka sõidujagamisteenust osutades kehtinud kogu aeg, ent paljud sõidujagajad pole seda teinud, sest sel juhul võib kindlustusmakse osutuda kaks kuni neli korda kallimaks. Odavama kindlustusega kaasneb aga risk, et õnnetuse korral ei pruugi kindlusfirma kulusid katta, sest sõidukit pole kasutatud sihtotstarbekohaselt.

Kui klassikalised taksojuhid on sõidukikindlustuse eest alati rohkem maksnud, siis mitmed sõidujagajad on siiani sellest kõrvale hoidnud. Seda kuni praeguseni, sest jõustunud seadus nõuab, et sõidujagajad peavad endale taotlema teenindaja- ja sõidukaardi, mille alusel on nad leitavad ka majandustegevuse registrist. Kindlustusseltsid saavad nüüd hõlpsalt kontrollida, kes pakuvad transporditeenust ning vastavalt sellele ka kindlustushinna kujundada.

„Taksoteenust osutavate sõidukite kindlustusmakse on seetõttu kõrgem, et nad osalevad liikluses oluliselt rohkem ning seega on nende risk õnnetusse sattuda kõrgem. Täiendavat kaitset see ei sisalda,“ selgitab ERGO kindlustuse riskijuht Kaido Naarits. „Õiglane on, kui taksot sõitvad sõidukid on hõlpsalt registri abil tuvastatavad ning tavasõidukid, kes näiteks hommikul tööle ja tagasi sõidavad, ei peaks nende kõrgemat riski katma. Klientide jaoks ei muutu kahjude hüvitamise põhimõtetes midagi. Vaasi näite puhul, kui näiteks taksole sisse sõidetakse, siis ka see kahju kaetakse nii nagu ka ükskõik millise tavasõiduki puhul.“

Siinkohal tekib küsimus – miks kiusatakse taksojuhte ning kas ainult nemad peavad rohkem maksma. Ameteid, mille iseloom nõuab ringi sõitmist, on ju veelgi. Näiteks kullerid. „Makse suurus sõltub paljudest detailidest, ka näiteks sellest, millisel otstarbel sõidukit kasutatakse. Lisaks taksodele on kõrgem makse näiteks samuti palju liikluses osalevatel kullerteenuse pakkujatel ja õppesõidukitel. Ka Liikluskindlustuse Fondi statistika kohaselt on taksode ja sõidujagajate kahjusagedus kuni 4,7 korda kõrgem tavasõidukitest, seega on kõrgem makse asjakohane. Kõikidele klientidele leitakse tema riskikäitumisest sõltuv makse, seega tõepoolest võetakse arvesse ka seda, kui palju õnnetusi põhjustad,“ põhjendab Naarits.