Kas ärkad ja lükkad esimese asjana kardinad eest, et valgus tuppa pääseks? Korrastad voodi või ruttad ilma söömata kiirelt tööle? Sa ehk ei taha uskuda, afa asinu hommikused harjumused võivad mõjutada numbrit, mida sa kaalule astudes näed...

Me kõik oleme olnud punktis, kus mõni liigne kilo teeb muret, sest hoolimata pingutustest ja kaotatud kaalust - ülekaal kipub tagasi tulema, kirjutab Women`s Health.

Milles on asi? Kaalukaotuse ekspert Susan Peirce väidab, et üheks kõige sagedasemaks põhjuseks on see, et inimene alustab päeva nö vale jalga. Esimesed asjad, mida ärgates teed - need peavad olema tehtud õigesti.